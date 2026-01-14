Groupe Bruxelles Lambert SA est une société de portefeuille. Le portefeuille en valeur (15,3 MdsEUR à fin 2024) par type de participations se répartit comme suit : - actifs cotés (59,6 %) : notamment SGS (prestations de conseil, de contrôle et de certification ; n° 1 mondial), Pernod Ricard (production de spiritueux ; n° 1 mondial), adidas (production et distribution d'articles de sport ; n° 1 européen), Imerys (extraction et production minières ; n° 1 mondial) et Umicore (production de catalyseurs automobiles et de matériaux cathodiques pour batteries et recyclage de métaux précieux) ; - actifs privés directs (21,6 %) : notamment Affidea (fournisseur paneuropéen de diagnostics avancés et de services ambulatoires ; n° 1 en Europe), Sanoptis (leader européen des services d'ophtalmologie ; n° 2 en Europe) et Canyon (production et distribution d'articles de sport ; n° 1 mondial) ; - actifs privés indirects (18,8%).