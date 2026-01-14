Groupe Bruxelles Lambert (GBL) annonce le succès du placement obligataire de 500 ME assorti d'un coupon de 3,75 % et venant à échéance le 21 janvier 2036.
Le règlement-livraison est prévu pour le 21 janvier 2026.
Le produit de cette émission a vocation à couvrir les besoins généraux, notamment pour refinancer la dette existante.
L'émission a été sursouscrite près de 6 fois par une base diversifiée et équilibrée d'investisseurs institutionnels.
En août 2025, Moody's a confirmé la notation de crédit émetteur à long terme de GBL à A1 assortie d'une perspective stable.
Publié le 14/01/2026 à 18:14
