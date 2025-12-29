GBL cède ses parts dans Sienna Gestion et Sienna Private Credit

GBL (Groupe Bruxelles Lambert) fait part de la signature du contrat de cession de ses participations dans Sienna Gestion (gestion d'actifs cotés) et Sienna Private Credit (dette privée) au groupe mutualiste français Malakoff Humanis.

Cette cession inclut également les engagements (appelés et non appelés) de GBL dans les fonds gérés par Sienna Gestion et Sienna Private Credit (à l'exception de la participation dans Ver Capital), soit 185 millions d'euros au 30 novembre 2025.



"Cette évolution est cohérente avec la stratégie de GBL présentée en novembre 2024, qui met notamment l'accent sur la simplification du portefeuille et les investissements privés directs", explique le groupe d'investissement belge.



Cette transaction fait suite à une négociation exclusive avec Malakoff Humanis annoncée le 2 octobre et sa finalisation est prévue au 1er semestre 2026, sous réserve des conditions et autorisations réglementaires usuelles.