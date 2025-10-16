GE Aerospace anticipe une envolée du secteur aérien au Moyen-Orient











GE Aerospace annonce, avec Aviation Business Middle East, dans un livre blanc intitulé 'Lifting Economies', que l'emploi lié à l'aviation au Moyen-Orient devrait croître de 134% d'ici 2043, le rythme le plus élevé au monde. La contribution du secteur au PIB régional atteindrait 730 milliards de dollars, soit une hausse de plus de 150%, portée par un trafic de 530 millions de passagers.



Cette expansion s'appuie sur d'importants investissements publics dans les infrastructures et les compagnies aériennes, une réglementation favorable et la position géographique stratégique de la région. L'Arabie saoudite se distingue avec un bond de 136% des emplois du secteur entre 2016 et 2023 et un apport au PIB porté à 91 milliards de dollars.



Le rapport souligne aussi la montée en puissance des initiatives de carburant d'aviation durable (SAF), l'adoption de l'intelligence artificielle et l'essor des programmes spatiaux régionaux comme leviers de croissance. GE Aerospace estime que cette dynamique créera un écosystème aéronautique intégré favorisant diversification économique et connectivité mondiale.











