GE Aerospace bat le consensus de BPA au 4e trimestre

GE Aerospace dévoile un BPA ajusté en progression de 19% à 1,57 dollar au titre des 3 derniers mois de 2025, dépassant d'environ 9% l'estimation moyenne des analystes, malgré une marge opérationnelle en repli de 0,9 point à 19,2%.

Le motoriste aéronautique a vu son profit opérationnel augmenter de 14% à 2,3 milliards, pour des revenus ajustés en croissance de 20% à près de 11,9 milliards de dollars, tandis que ses commandes ont grimpé de 74% à 27 milliards.



"GE Aerospace a réalisé une année exceptionnelle, avec des revenus en progression de 21%, un BPA en hausse de 38% et une conversion de free cash-flow dépassant les 100%", souligne son PDG H. Lawrence Culp.



"Notre performance démontre comment FLIGHT DECK prend forme alors que nous accélérons la production de services et d'équipements pour répondre à notre carnet de commandes croissant d'environ 190 milliards de dollars", poursuit-il.



Pour 2026, il anticipe un BPA ajusté entre 7,10 et 7,40 dollars (contre 6,37 dollars en 2025), un profit opérationnel entre 9,85 et 10,25 milliards (après 9,1 milliards) et une croissance des revenus ajustés dans le bas de la plage à deux chiffres.