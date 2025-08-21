GE Aerospace est un groupe diversifié organisé autour de 3 pôles d'activités : - fabrication de moteurs à réaction (69,4% du CA) : destinés aux avions commerciaux, à l'aviation d'affaires et aux applications aérodérivées. En outre, le groupe propose des services de maintenance, de réparation et de révision ; - fabrication de moteurs d'avion et de systèmes avioniques (24,5%) ; - autres (6,1%). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (44,8%), Amérique (6,7%), Europe (20,2%), Moyen Orient et Afrique (9,6%), Chine (9,4%) et Asie (9,3%).