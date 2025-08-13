GE Aerospace équipe AirAsia de Fuel Insight pour sa flotte

GE Aerospace annonce qu'AirAsia utilisera sa plateforme Fuel Insight pour renforcer la stratégie d'efficacité énergétique de sa flotte.



Cette collaboration renouvelle le partenariat entre le transporteur et l'activité Software as a Service de GE Aerospace.



La solution sera déployée à l'échelle du groupe AirAsia Aviation, couvrant tous ses certificats d'opérateur aérien en Asie du Sud-Est, afin d'optimiser l'usage du carburant et d'améliorer les opérations de vol.



Datuk Captain Chester Voo, directeur général adjoint d'AirAsia Aviation, souligne que la technologie permet de prendre des décisions plus éclairées pour réduire les coûts et améliorer la durabilité.

