GE Aerospace et Kratos lancent les tests en altitude du moteur GEK800

GE Aerospace annonce, en partenariat avec Kratos Defense & Security Solutions, le lancement des essais en altitude de son moteur GEK800 au laboratoire de propulsion de haute vitesse de l'université Purdue (Indiane, USA). Ce moteur de 800 livres de poussée est destiné aux systèmes aériens sans pilote (UAS), aux avions de combat collaboratifs (CCA) et aux missiles.



Après plus de 50 démarrages validés lors de tests au sol en 2023, les essais actuels simulent des conditions réelles entre 5000 et 35 000 pieds (soit entre 1500 et 10 500 mètres environ), avec un achèvement prévu d'ici fin d'année. Mark Rettig, vice-président chez GE Aerospace, souligne que les performances dépassent déjà les attentes.



Ce programme s'inscrit dans un accord de collaboration signé en juin, qui élargit le protocole d'accord de 2023. L'objectif est d'accélérer le développement, la production et le déploiement de moteurs à réaction compacts et abordables, dont le GEK800 et, à terme, le GEK1500.