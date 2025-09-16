GE Aerospace étend son accord de services avec Silk Way West Airlines

GE Aerospace annonce un accord prolongé de maintenance et de services avec Silk Way West Airlines pour accompagner la modernisation de sa flotte cargo long-courrier. L'accord couvre cinq Boeing 747-8F équipés de moteurs GEnx-2B, six 777F motorisés par des GE90-115B, ainsi que jusqu'à quatre futurs 777-8F dotés de GE9X.



La compagnie azérie, qui transporte plus de 500 000 tonnes de fret par an vers plus de 40 destinations, avait déjà commandé des 777-8F et 777F en 2021 et 2022.



Ce partenariat 'soutient notre stratégie de croissance durable et améliore nos services' a commenté Onno Pietersma, directeur des opérations de Silk Way West. De son côté, Russell Stokes, président de GE Aerospace Commercial Engines, rapporte que les moteurs de GE 'réduisent les coûts d'exploitation et l'empreinte environnementale'.



Le GE9X, moteur exclusif du 777X, est le plus puissant et le plus efficient de sa catégorie. Les familles GEnx et GE90, déjà largement en service, renforcent la position de GE comme acteur clé des moteurs gros porteurs, tous certifiés pour fonctionner avec des carburants d'aviation durable (SAF).