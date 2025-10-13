GE Aerospace franchit le cap des 500 moteurs Passport livrés











GE Aerospace annonce l'expédition de son 500e moteur Passport et la livraison des premiers moteurs certifiés pour le Global 8000 de Bombardier, désormais l'avion d'affaires le plus rapide au monde avec une autonomie de 8000 milles nautiques.

Melvyn Heard, directeur général de l'aviation d'affaires chez GE Aerospace, souligne que cette étape marque un nouveau chapitre dans la collaboration avec Bombardier. Stephen McCullough, vice-président de l'ingénierie chez Bombardier, met en avant la performance et le confort acoustique du Global 8000.

Les moteurs Passport totalisent environ 600 000 heures de vol avec un taux de disponibilité de 99,9%. Le service client de GE Aerospace et le moteur Passport ont été classés premiers pour la 4? année consécutive dans le sondage annuel AIN sur le support produit.











