GE Aerospace investit 53 MUSD pour agrandir son site de Caroline du Nord

GE Aerospace annonce un investissement de 53 millions de dollars pour agrandir de 3250 m2 son site de West Jefferson (Caroline du Nord) et accroître la production de pièces pour moteurs d'avions monocouloirs. Ce projet, déployé sur trois ans, prévoit la création de plus de 40 emplois et confirme le rôle stratégique de l'État dans la filière aéronautique.



Le programme bénéficie d'une subvention de 100 000 dollars du One North Carolina Fund et d'un soutien local de 1 million de dollars apporté par le comté d'Ashe et la ville de West Jefferson. Selon Dylan Gerding, directeur du site, cette extension permettra à l'usine de "jouer un rôle encore plus important dans la construction du futur de l'aviation".



Le site produit des composants clés pour les moteurs CFM LEAP et recrute des machinistes, inspecteurs et ingénieurs. GE Aerospace emploie environ 2000 personnes en Caroline du Nord et a déjà annoncé plus de 100 millions de dollars d'investissements supplémentaires dans l'État cette année.