GE Aerospace reçoit une nouvelle commande de moteurs GE9X par Cathay

Publié le 07/08/2025 à 12:34











GE Aerospace annonce que Cathay Pacific a commandé des moteurs GE9X pour équiper 14 Boeing 777-9 supplémentaires, portant à 35 le nombre total d'appareils 777-9 de la compagnie propulsés par ce moteur.



L'accord comprend également un contrat de maintenance, réparation et révision (MRO) pour l'ensemble des moteurs concernés.



Le GE9X, exclusif à la gamme Boeing 777X, est le moteur d'aviation commerciale le plus puissant et le plus économe en carburant de sa catégorie, avec une consommation spécifique inférieure de 10% à celle du GE90-115B. L'avionneur précise qu'il est compatible avec des mélanges de carburant d'aviation durable (SAF).



























