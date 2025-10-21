GE Aerospace relève ses objectifs 2025 après un T3 porté par la demande

GE Aerospace annonce avoir enregistré un bénéfice net (GAAP) de 2,5 milliards USD au troisième trimestre 2025, en hausse de 33% sur un an. Le bénéfice par action s'établit à 2,04 USD (+31%), tandis que le BPA ajusté progresse de 44%, à 1,66 USD.



Le chiffre d'affaires ajusté atteint 11,3 milliards USD, en croissance de 26% et supérieur au consensus, tandis que le chiffre d'affaires publié (GAAP) s'élève à 12,2 milliards USD (+24%).



Le résultat opérationnel ajusté ressort à 2,3 milliards USD, en hausse de 26%, représentant une marge stable de 20,3%.



La génération de trésorerie a également été robuste, avec un free cash flow de 2,4 milliards USD, en hausse de 30%.



'GE Aerospace a réalisé un trimestre exceptionnel, avec un chiffre d'affaires en hausse de 26%, un BPA en progression de 44% et une conversion de free cash flow supérieure à 130%', a commenté le CEO H. Lawrence Culp, Jr. 'Nos investissements dans la durabilité des moteurs LEAP et l'avenir du vol nous permettent de bâtir sur cette dynamique'.



La division Commercial Engines & Services (CES) affiche un chiffre d'affaires de 8,9 milliards USD (+27%) porté par une croissance des services de 28%, dont +33% pour les revenus d'ateliers internes. Le bénéfice opérationnel grimpe de 35% à 2,4 milliards USD, avec une expansion de marge de 170 points de base.



La division Defense & Propulsion Technologies (DPT) voit son chiffre d'affaires progresser de 26% à 2,8 milliards USD. Le résultat opérationnel s'envole de 75% à 386 millions USD, avec une marge en hausse de 380 points de base.



Fort de ces performances, GE Aerospace relève l'ensemble de ses objectifs pour l'exercice 2025 et cible une croissance du chiffre d'affaires CES désormais attendue dans le bas de la fourchette des +20% (contre haute fourchette des +10% précédemment) et une croissance du chiffre d'affaires DPT revue à la hausse vers le haut de la fourchette à un chiffre.