GE a publié un bénéfice net de 2,8 MdsUSD au titre du 2e trimestre de son exercice 2026, en hausse de 17% sur un an et supérieur au consensus S&P (2,56 MdsUSD).
Le bénéfice par action (BPA) publié ressort à 2,30 USD, en progression de 23%, surpassant encore le consensus (2,07 USD). En données ajustées, le BPA ressort à 2,02 USD, en hausse de 22%.

De son côté, le chiffre d'affaires a progressé de 21% à 13,3 MdsUSD. En données ajustées, le chiffre d'affaires a augmenté de 24% à 12,6 MdsUSD (vs consensus à 11,88 MdsUSD).

Par ailleurs, le résultat opérationnel ajusté s'est élevé à 2,7 MdsUSD, en hausse de 18%, pour une marge opérationnelle ajustée de 21,7%, en baisse de 130 points de base. En données publiées, le bénéfice opérationnel a atteint 2,8 MdsUSD, en hausse de 17%, avec une marge de 21,0%, en recul de 70 points de base.

Enfin, le free cash flow ajusté a bondi de 43% à 3 MdsUSD, tandis que les flux de trésorerie issus des activités opérationnelles publiés ont progressé de 39% à 3,3 MdsUSD.

GE Aero précise que sur le plan opérationnel, les commandes ont augmenté de 17% à 16,5 MdsUSD tandis que les activités de services de la division Commercial Engines & Services ont été particulièrement dynamiques, avec une croissance de 26% du chiffre d'affaires des services.

"GE Aerospace a réalisé un solide deuxième trimestre, avec un chiffre d'affaires et un bénéfice par action (BPA) en hausse de plus de 20%, portés par une croissance soutenue des services commerciaux", résume H. Lawrence Culp Jr, le dirigeant.

Côté perspectives, GE Aerospace a relevé l'ensemble de ses objectifs pour l'exercice 2026, à la faveur de ses performances au premier semestre et d'une meilleure visibilité sur le reste de l'année. La croissance du CA ajusté est désormais attendue entre 17 et 19% (vs 10 à 12% précédemment), le résultat opérationnel est attendu entre 10,55 et 10,75 MdsUSD (vs 9,85 à 10,25 MdsUSD précédemment) et le BPA ajusté est attendu entre 7,65 et 7,85 USD (vs 7,10 à 7,40 USD auparavant).