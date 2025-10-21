GE Aerospace a relevé mardi ses prévisions de bénéfice pour l’année 2025, soutenu par une demande toujours vigoureuse en moteurs d’avion commerciaux et en services de maintenance. Le groupe anticipe désormais un bénéfice ajusté par action compris entre 6,00 et 6,20 dollars, contre une estimation précédente de 5,60 à 5,80 dollars. Il s’agit de la deuxième révision haussière en quatre mois. Le titre gagne 1% durant la séance, porté par des résultats trimestriels supérieurs aux attentes : le bénéfice ajusté par action a progressé de 44% à 1,66 dollar, et le chiffre d’affaires de 26% à 11,31 milliards de dollars.

Face à la pénurie persistante de moteurs neufs, les compagnies aériennes prolongent la durée de vie de leurs flottes existantes, stimulant la demande en pièces détachées et en services, qui représentent plus de 70% du chiffre d’affaires commercial de GE Aerospace. Les ventes de pièces ont bondi de plus de 25% sur un an et les revenus issus des services moteurs ont progressé de 33%. Pour soutenir cette dynamique, le groupe a intensifié ses efforts logistiques, en déployant ses ingénieurs chez ses fournisseurs pour réduire les goulets d’étranglement. Les livraisons de moteurs ont ainsi augmenté de 41% au troisième trimestre, dont +40% pour les moteurs LEAP, destinés aux monocouloirs Airbus et Boeing. GE prévoit désormais une croissance de plus de 20% de ces livraisons en 2025.