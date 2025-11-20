GE Aerospace renforce ses capacités industrielles à Pune (Inde)

GE Aerospace annonce un investissement de 14 millions USD pour accroître les capacités de son site de Pune, en Inde, une décennie après le lancement de cette usine stratégique.



Ce nouvel engagement s'ajoute aux 30 millions USD annoncés l'an dernier et vise à moderniser les procédés de fabrication et l'automatisation pour soutenir la production de composants de moteurs avancés.

Vishwajit Singh, directeur général du site, souligne que cette initiative 'reflète l'engagement envers le programme Make in India et le rôle croissant de l'Inde dans la fabrication aéronautique mondiale'.

Le site, devenu fournisseur high-tech pour les usines mondiales de moteurs commerciaux du groupe, s'appuie sur plus de 300 fournisseurs locaux, intégrés à un réseau national de 2200 partenaires. Il a formé plus de 5000 opérateurs en 10 ans et détient les certifications ISO 14 001 et ISO 45 001, indique la société.