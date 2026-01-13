GE Aerospace sélectionné par Delta Air Lines pour motoriser ses futurs Boeing 787-10

Ce contrat stratégique porte sur la fourniture de moteurs GEnx pour 30 appareils de type gros-porteurs, renforçant un partenariat historique de sept décennies.

Delta Air Lines a porté son choix sur les moteurs GEnx de GE Aerospace pour propulser sa nouvelle flotte de 30 Boeing 787-10, une commande assortie d'options pour 30 avions supplémentaires.



L'accord global intègre également la fourniture de moteurs de rechange ainsi qu'un contrat de services de maintenance à long terme. H. Lawrence Culp, Jr., p.-d.g. de GE Aerospace, a souligné que ce moteur offrira "fiabilité, efficacité et durabilité pour les années à venir" afin de soutenir l'expansion internationale du transporteur.



Avec plus de 70 millions d'heures de vol depuis 2011, la famille GEnx équipe désormais les deux tiers de la flotte mondiale de 787 en service. De son côté, le directeur général de Delta, Ed Bastian, considère ces moteurs comme "fondamentaux" pour la vision de croissance de la compagnie.



Ce partenariat pérennise une relation entamée en 1956, Delta exploitant aujourd'hui plus de 1300 appareils équipés par GE Aerospace ou CFM, sa coentreprise détenue à 50/50 avec Safran Aircraft Engines.



Le titre GE Aero progresse de plus de 2% en préouverture à New York.