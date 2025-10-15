GE Aerospace annonce la signature d'un accord de sept ans avec AerCap pour la gestion du pool de location des moteurs GE9X, étendant ainsi leur collaboration existante sur les moteurs GEnx, GE90, CF6 et CF34. L'accord inclut la gestion des visites en atelier, la coordination des retours de location, les services techniques ainsi que la documentation contractuelle.
Russell Stokes, président de la division moteurs et services commerciaux de GE Aerospace, souligne que cet accord 'assure un réseau de soutien robuste pour le 777X dès l'entrée en service du GE9X'.
Tom Slattery, vice-président exécutif d'AerCap Engines, estime que ce partenariat 'renforce notre relation et ajoute le GE9X à notre capacité de maintenance mondiale'.
Le GE9X, conçu exclusivement pour les Boeing 777X, est le moteur d'avion commercial le plus puissant et le plus économe en carburant de sa catégorie.
GE Aerospace est un groupe diversifié organisé autour de 3 pôles d'activités :
- fabrication de moteurs à réaction (69,4% du CA) : destinés aux avions commerciaux, à l'aviation d'affaires et aux applications aérodérivées. En outre, le groupe propose des services de maintenance, de réparation et de révision ;
- fabrication de moteurs d'avion et de systèmes avioniques (24,5%) ;
- autres (6,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (44,8%), Amérique (6,7%), Europe (20,2%), Moyen Orient et Afrique (9,6%), Chine (9,4%) et Asie (9,3%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.