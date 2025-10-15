GE Aerospace signe un accord de 7 ans avec AerCap pour la gestion de moteurs GE9X

GE Aerospace annonce la signature d'un accord de sept ans avec AerCap pour la gestion du pool de location des moteurs GE9X, étendant ainsi leur collaboration existante sur les moteurs GEnx, GE90, CF6 et CF34. L'accord inclut la gestion des visites en atelier, la coordination des retours de location, les services techniques ainsi que la documentation contractuelle.



Russell Stokes, président de la division moteurs et services commerciaux de GE Aerospace, souligne que cet accord 'assure un réseau de soutien robuste pour le 777X dès l'entrée en service du GE9X'.



Tom Slattery, vice-président exécutif d'AerCap Engines, estime que ce partenariat 'renforce notre relation et ajoute le GE9X à notre capacité de maintenance mondiale'.



Le GE9X, conçu exclusivement pour les Boeing 777X, est le moteur d'avion commercial le plus puissant et le plus économe en carburant de sa catégorie.