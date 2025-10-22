GE Aerospace signe un protocole d'accord pour fabriquer des systèmes HUMS en Corée du Sud
Publié le 22/10/2025 à 15:47
Matt Burns, directeur général de l'avionique de GE Aerospace, souligne que ce partenariat 'renforce l'engagement de GE Aerospace envers la Corée et sa capacité à soutenir les forces armées opérant les hélicoptères KUH'.
Ce protocole non contraignant associe l'expertise de GE Aerospace en systèmes aéronautiques et celle d'IT Science en solutions électroniques militaires à haute fiabilité. GE Aerospace, pionnière des HUMS depuis 1991, équipe déjà plus de 200 hélicoptères Surion construits avec Korea Aerospace Industries.