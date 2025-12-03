GE HealthCare annonce une alliance de sept ans avec l'URMC - University of Rochester Medical Center (Etat de New York) dans le but de renforcer ses capacités en imagerie avancée, en production de traceurs diagnostiques et en surveillance des patients sur l'ensemble du réseau UR Medicine.
L'accord prévoit la création d'un centre d'excellence en Imaging Sciences, des mises à niveau des systèmes IRM, l'installation d'équipements de nouvelle génération - dont un des premiers SPECT/CT Aurora aux États-Unis - ainsi que l'ajout de solutions d'échographie LOGIQ E10.
Jennifer Harvey, présidente du département, souligne que cette coopération "apporte des systèmes d'imagerie et de monitoring avancés à travers la région des Finger Lakes".
L'alliance inclut aussi le développement d'un programme de radiopharmaceutiques et de théranostique, soutenu par l'acquisition d'un cyclotron destiné à produire en interne des radioisotopes essentiels aux examens PET.
Selon Michael Scott, président de l'anesthésiologie, l'idée est de disposer "du bon moniteur pour le bon patient au bon moment" tout en simplifiant les flux de travail et en réduisant la fatigue liée aux alarmes.
GE HealthCare gagne actuellement plus de 2% à New York.
GE HealthCare Technologies Inc. est une entreprise de technologie médicale, de diagnostics pharmaceutiques et de solutions numériques. La société fournit des solutions intégrées, des services et des analyses de données. Ses segments comprennent l'imagerie, l'échographie, les solutions de soins aux patients (PCS) et les diagnostics pharmaceutiques (PDx). Le secteur de l'imagerie offre un portefeuille complet d'appareils de balayage, d'applications cliniques, de capacités de service et de solutions numériques. Son segment Ultrasound comprend des dispositifs médicaux et des solutions d'échographie avec un portefeuille de continuum de soins, y compris le dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi de certaines maladies. Ce segment comprend également l'activité de logiciels d'intelligence artificielle (IA) clinique. Le portefeuille du segment PCS comprend la surveillance des patients, l'anesthésie et les soins respiratoires, la cardiologie diagnostique, les soins maternels et infantiles, ainsi que les consommables et les services. Son segment PDx comprend deux lignes d'activité : les produits de contraste et l'imagerie moléculaire.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.