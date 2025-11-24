GE HealthCare dépose un dossier à la FDA pour Photonova Spectra
Publié le 24/11/2025 à 16:02
S'appuyant sur la conception innovante du détecteur à silicium profond de GE HealthCare, Photonova Spectra vise à améliorer la qualité d'image en réduisant la surcharge de signal et en améliorant la séparation d'énergie.
"Cela permet au système PCCT de GE Healthcare de distinguer clairement avec une précision remarquable différents matériaux tels que l'iode, le calcium et les graisses", précise le groupe de technologies médicales.
De plus, sa large couverture du détecteur et sa vitesse de rotation rapide (0,23 seconde) permettent une acquisition rapide et une imagerie sans mouvement - même dans des situations difficiles pour les patients.