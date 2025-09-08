Le titre évolue dans une zone de tension où le soutien des acheteurs reste fragile, malgré un récent sursaut.

Le groupe médical présente un bilan en demi-teinte : en recul de 11,0% sur un an et de 3,1% depuis le début de 2025, l’action a toutefois repris 6,5% sur le dernier mois. Les cours s’affichent désormais au-dessus des moyennes mobiles à 20 et 50 jours, un signal de biais haussier à court terme. Mais la dynamique reste hésitante, reflet d’un marché partagé entre acheteurs et vendeurs.

Des niveaux techniques sous surveillance

Le seuil des 69,85 USD fait figure de socle majeur, épaulé par une zone intermédiaire autour de 74,92 USD. À l’opposé, une résistance marquée se situe à 77,74 USD, constituant la première barrière à franchir pour valider un prolongement du rebond. Depuis plusieurs mois, les prix oscillent dans une alternance de sommets et de creux sans orientation claire, caractéristique d’une phase de consolidation.

Un biais haussier conditionnel

Notre scénario central reste positif tant que le support clé à 69,85 USD demeure intact. En revanche, une rupture nette sous ce niveau invaliderait la tendance et relancerait les pressions vendeuses.