GE HealthCare lance Allia Moveo, nouvelle plateforme d'imagerie interventionnelle

GE HealthCare (GEHC) annonce Allia Moveo, une solution de guidage d'imagerie conçue pour améliorer la mobilité, la flexibilité et le confort dans les salles d'intervention. La plateforme intègre un arceau compact sans câbles, offrant une liberté de mouvement accrue et un meilleur accès au patient, tout en visant une qualité d'image optimisée.



L'appareil comprend un large tunnel permettant la tomodensitométrie à faisceau conique (CBCT), afin d'accueillir une patientèle diversifiée et de faciliter les procédures.



Philip Rackliffe, Président-directeur général d'Advanced Visualization Solutions, affirme que cette technologie "vise à définir un nouveau standard en réduisant les obstacles et en anticipant les besoins cliniques".



Le système propose également SmartMove, une fonction permettant de repositionner automatiquement l'arceau pour limiter les interruptions de flux de travail, ainsi que des outils d'intelligence artificielle et de guidage augmentés destinés à renforcer la précision.



GEHC précise que Allia Moveo est en cours d'examen par la FDA au titre du 510(k), soit une procédure d'autorisation de la Food and Drug Administration aux États-Unis.