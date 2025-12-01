GE HealthCare (GEHC) annonce Allia Moveo, une solution de guidage d'imagerie conçue pour améliorer la mobilité, la flexibilité et le confort dans les salles d'intervention. La plateforme intègre un arceau compact sans câbles, offrant une liberté de mouvement accrue et un meilleur accès au patient, tout en visant une qualité d'image optimisée.
L'appareil comprend un large tunnel permettant la tomodensitométrie à faisceau conique (CBCT), afin d'accueillir une patientèle diversifiée et de faciliter les procédures.
Philip Rackliffe, Président-directeur général d'Advanced Visualization Solutions, affirme que cette technologie "vise à définir un nouveau standard en réduisant les obstacles et en anticipant les besoins cliniques".
Le système propose également SmartMove, une fonction permettant de repositionner automatiquement l'arceau pour limiter les interruptions de flux de travail, ainsi que des outils d'intelligence artificielle et de guidage augmentés destinés à renforcer la précision.
GEHC précise que Allia Moveo est en cours d'examen par la FDA au titre du 510(k), soit une procédure d'autorisation de la Food and Drug Administration aux États-Unis.
GE HealthCare Technologies Inc. est une entreprise de technologie médicale, de diagnostics pharmaceutiques et de solutions numériques. La société fournit des solutions intégrées, des services et des analyses de données. Ses segments comprennent l'imagerie, l'échographie, les solutions de soins aux patients (PCS) et les diagnostics pharmaceutiques (PDx). Le secteur de l'imagerie offre un portefeuille complet d'appareils de balayage, d'applications cliniques, de capacités de service et de solutions numériques. Son segment Ultrasound comprend des dispositifs médicaux et des solutions d'échographie avec un portefeuille de continuum de soins, y compris le dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi de certaines maladies. Ce segment comprend également l'activité de logiciels d'intelligence artificielle (IA) clinique. Le portefeuille du segment PCS comprend la surveillance des patients, l'anesthésie et les soins respiratoires, la cardiologie diagnostique, les soins maternels et infantiles, ainsi que les consommables et les services. Son segment PDx comprend deux lignes d'activité : les produits de contraste et l'imagerie moléculaire.
