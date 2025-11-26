GE HealthCare annonce avoir reçu l'autorisation préalable de la FDA pour Pristina Recon DL, une technologie de reconstruction d'images 3D pour la mammographie basée sur l'apprentissage profond. Cette solution vise à produire des clichés plus nets, avec moins d'artéfacts et une meilleure visibilité des microcalcifications et masses, afin d'améliorer la précision diagnostique.

Intégrée au système Pristina Via, elle combine modèles de deep learning et reconstruction itérative sans augmenter la dose de rayonnement. GE HealthCare souligne des workflows accélérés, une fiabilité annoncée de 99% et une expérience patient améliorée, notamment via la compression assistée.

Les premiers retours d'études indiquent une préférence de 99,1% des radiologues pour la qualité d'image fournie par Pristina Recon DL par rapport aux reconstructions précédentes.

Des dirigeants du secteur, dont Jyoti Gupta (présidente et CEO Women's Health & X-ray) et Dr Howard Berger (CEO de RadNet), mettent en avant l'apport de cette technologie dans la détection précoce du cancer du sein et la confiance clinique.