GE HealthCare indique avoir conclu un accord pour acquérir icometrix, une société basée à Louvain, en Belgique, et spécialisée dans l'analyse d'imagerie cérébrale alimentée par l'IA pour les troubles neurologiques tels que la maladie d'Alzheimer.
Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de soins de précision du groupe américain d'équipements médicaux, dans le but de renforcer son portefeuille d'offres en soins neurologiques et son analyse quantitative de l'IRM cérébrale.
La plateforme icobrain d'icometrix comprend icobrain aria, première solution de détection et de diagnostic assistée par ordinateur approuvée par la FDA pour détecter les effets secondaires connus des thérapies ciblant l'amyloïde utilisées pour traiter Alzheimer.
La réalisation de la transaction est soumise aux conditions habituelles, y compris les approbations réglementaires. Les détails financiers n'ont pas été divulgués et GE HealthCare a l'intention de financer cette transaction avec les liquidités disponibles.
GE HealthCare met la main sur icometrix
Publié le 10/09/2025 à 15:08
