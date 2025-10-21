GE HealthCare annonce avoir obtenu le marquage CE pour son moniteur patient Carevance, conçu pour renforcer la fiabilité et l'accessibilité des soins en Europe. Issu de plus de 50 ans d'expertise clinique de la société, Carevance repose sur des algorithmes propriétaires et des paramètres validés pour offrir un suivi continu et précis dans les services de soins aigus.

La plateforme intègre notamment Cardiac Output Insights, une fonctionnalité de mesure du débit cardiaque basée sur un algorithme validé et une interface visuelle d'aide à la décision. Cette innovation permet d'élargir l'accès à la surveillance hémodynamique avancée sans recourir à des cathéters invasifs ni équipements supplémentaires.

Neal Sandy, directeur général des solutions de monitoring, souligne que Carevance 'associe excellence clinique et accessibilité' pour répondre aux défis des hôpitaux.

Ce lancement renforce le portefeuille modulaire de GE HealthCare, aux côtés de la gamme Carescape, et sera présenté lors du congrès de la Société européenne de soins intensifs (ESICM) à Munich.