GE HealthCare annonce l'obtention du marquage CE pour son système d'imagerie total corps Omni 128 cm PET/CT, une technologie de nouvelle génération conçue pour améliorer le diagnostic, la stadification et la planification thérapeutique du cancer.

L'appareil permet des examens de la tête aux cuisses en une seule position, réduisant le temps de scan et la dose de rayonnement, un atout majeur notamment pour les patients pédiatriques.

Jean-Luc Procaccini, président et directeur général de la division Imagerie moléculaire et Tomographie, souligne que cette plateforme "permet aux cliniciens de proposer des soins plus personnalisés et efficaces tout en soutenant la recherche de nouvelles voies cliniques".

Grâce à sa sensibilité et sa résolution élevées, le système facilite les diagnostics précoces et la surveillance de traitements, notamment contre le cancer de la prostate, ajoute la société.