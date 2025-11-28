GE HealthCare annonce l'obtention du marquage CE pour son système d'imagerie total corps Omni 128 cm PET/CT, une technologie de nouvelle génération conçue pour améliorer le diagnostic, la stadification et la planification thérapeutique du cancer.
L'appareil permet des examens de la tête aux cuisses en une seule position, réduisant le temps de scan et la dose de rayonnement, un atout majeur notamment pour les patients pédiatriques.
Jean-Luc Procaccini, président et directeur général de la division Imagerie moléculaire et Tomographie, souligne que cette plateforme "permet aux cliniciens de proposer des soins plus personnalisés et efficaces tout en soutenant la recherche de nouvelles voies cliniques".
Grâce à sa sensibilité et sa résolution élevées, le système facilite les diagnostics précoces et la surveillance de traitements, notamment contre le cancer de la prostate, ajoute la société.
GE HealthCare Technologies Inc. est une entreprise de technologie médicale, de diagnostics pharmaceutiques et de solutions numériques. La société fournit des solutions intégrées, des services et des analyses de données. Ses segments comprennent l'imagerie, l'échographie, les solutions de soins aux patients (PCS) et les diagnostics pharmaceutiques (PDx). Le secteur de l'imagerie offre un portefeuille complet d'appareils de balayage, d'applications cliniques, de capacités de service et de solutions numériques. Son segment Ultrasound comprend des dispositifs médicaux et des solutions d'échographie avec un portefeuille de continuum de soins, y compris le dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi de certaines maladies. Ce segment comprend également l'activité de logiciels d'intelligence artificielle (IA) clinique. Le portefeuille du segment PCS comprend la surveillance des patients, l'anesthésie et les soins respiratoires, la cardiologie diagnostique, les soins maternels et infantiles, ainsi que les consommables et les services. Son segment PDx comprend deux lignes d'activité : les produits de contraste et l'imagerie moléculaire.
