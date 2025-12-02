GE HealthCare annonce l'intégration des technologies NVIDIA dans plusieurs nouvelles solutions d'imagerie, notamment Photonova Spectra, SIGNA Sprint, SIGNA Bolt, Vivid Pioneer et Pristina Recon DL. Présentées au salon RSNA 2025 de Chicago, ces innovations visent à réduire les temps d'examen, améliorer la qualité diagnostique et fluidifier les workflows grâce à l'IA et au calcul accéléré.

Le groupe utilise les plateformes NVIDIA pour traiter de grands volumes de données, limiter les tâches manuelles et soutenir les cliniciens. Parmi les solutions clés figurent Vivid Pioneer, système d'échographie cardiovasculaire équipé de deux GPU NVIDIA, et Pristina Recon DL, technologie de reconstruction 3D pour la mammographie à faible dose.

GE HealthCare dévoile aussi Photonova Spectra, scanner à comptage de photons basé sur la technologie Deep Silicon, ainsi que les IRM SIGNA Sprint et SIGNA Bolt, conçues pour offrir rapidité, précision et efficacité énergétique.

L'entreprise explore enfin des concepts d'imagerie autonome en radiographie et échographie pour automatiser une partie du diagnostic et améliorer l'accès aux soins.

GE HealthCare gagne actuellement plus de 1,2% à New York.