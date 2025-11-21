GE HealthCare Technologies Inc. est une entreprise de technologie médicale, de diagnostics pharmaceutiques et de solutions numériques. La société fournit des solutions intégrées, des services et des analyses de données. Ses segments comprennent l'imagerie, l'échographie, les solutions de soins aux patients (PCS) et les diagnostics pharmaceutiques (PDx). Le secteur de l'imagerie offre un portefeuille complet d'appareils de balayage, d'applications cliniques, de capacités de service et de solutions numériques. Son segment Ultrasound comprend des dispositifs médicaux et des solutions d'échographie avec un portefeuille de continuum de soins, y compris le dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi de certaines maladies. Ce segment comprend également l'activité de logiciels d'intelligence artificielle (IA) clinique. Le portefeuille du segment PCS comprend la surveillance des patients, l'anesthésie et les soins respiratoires, la cardiologie diagnostique, les soins maternels et infantiles, ainsi que les consommables et les services. Son segment PDx comprend deux lignes d'activité : les produits de contraste et l'imagerie moléculaire.