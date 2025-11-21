GE HealthCare annonce un accord pour acquérir Intelerad, spécialiste des logiciels d'imagerie médicale, pour 2.3 milliards de dollars, intégralement en numéraire. L'opération doit renforcer son virage vers des solutions cloud et IA, avec l'objectif de tripler son offre cloud d'ici 2028. La société met ainsi la main sur une plateforme reconnue dans les flux de travail d'imagerie en ambulatoire, complémentaire de sa forte présence hospitalière. Peter Arduini, directeur général de GE HealthCare, souligne que l'opération permettra de "simplifier et unifier les workflows" dans un contexte de hausse des volumes d'imagerie. Intelerad devrait générer environ 270 MEUR de revenus la première année, dont 90% récurrents, avec une marge d'EBITDA supérieure à 30%. Le groupe anticipe une contribution immédiatement relutive sur la croissance du chiffre d'affaires et la marge d'EBIT ajustée, avant un léger effet dilutif sur l'EPS ajusté, compensé par des économies. Le marché mondial de l'imagerie ambulatoire, estimé à plus de 2 milliards USD, affiche une croissance à deux chiffres portée par l'adoption du cloud. La finalisation est attendue au premier semestre 2026, sous réserve d'autorisations réglementaires.
GE HealthCare Technologies Inc. est une entreprise de technologie médicale, de diagnostics pharmaceutiques et de solutions numériques. La société fournit des solutions intégrées, des services et des analyses de données. Ses segments comprennent l'imagerie, l'échographie, les solutions de soins aux patients (PCS) et les diagnostics pharmaceutiques (PDx). Le secteur de l'imagerie offre un portefeuille complet d'appareils de balayage, d'applications cliniques, de capacités de service et de solutions numériques. Son segment Ultrasound comprend des dispositifs médicaux et des solutions d'échographie avec un portefeuille de continuum de soins, y compris le dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi de certaines maladies. Ce segment comprend également l'activité de logiciels d'intelligence artificielle (IA) clinique. Le portefeuille du segment PCS comprend la surveillance des patients, l'anesthésie et les soins respiratoires, la cardiologie diagnostique, les soins maternels et infantiles, ainsi que les consommables et les services. Son segment PDx comprend deux lignes d'activité : les produits de contraste et l'imagerie moléculaire.
