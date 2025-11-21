GE HealthCare annonce un accord pour acquérir Intelerad, spécialiste des logiciels d'imagerie médicale, pour 2.3 milliards de dollars, intégralement en numéraire. L'opération doit renforcer son virage vers des solutions cloud et IA, avec l'objectif de tripler son offre cloud d'ici 2028.
La société met ainsi la main sur une plateforme reconnue dans les flux de travail d'imagerie en ambulatoire, complémentaire de sa forte présence hospitalière. Peter Arduini, directeur général de GE HealthCare, souligne que l'opération permettra de "simplifier et unifier les workflows" dans un contexte de hausse des volumes d'imagerie.
Intelerad devrait générer environ 270 MEUR de revenus la première année, dont 90% récurrents, avec une marge d'EBITDA supérieure à 30%. Le groupe anticipe une contribution immédiatement relutive sur la croissance du chiffre d'affaires et la marge d'EBIT ajustée, avant un léger effet dilutif sur l'EPS ajusté, compensé par des économies.
Le marché mondial de l'imagerie ambulatoire, estimé à plus de 2 milliards USD, affiche une croissance à deux chiffres portée par l'adoption du cloud. La finalisation est attendue au premier semestre 2026, sous réserve d'autorisations réglementaires.