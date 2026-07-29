GE HealthCare surprend agréablement avec ses commandes au 2e trimestre
GE HealthCare Technologies a fait état mercredi de résultats de 2e trimestre meilleurs que prévu, une publication qui s'est assortie de solides prises de commandes sur la période, ce qui faisait monter son titre de plus de 10% en cotations avant-Bourse.
Le groupe américain, spécialisé dans la fabrication d'équipements pour la santé, a dégagé sur les trois mois clos fin juin un bénéfice opérationnel ajusté (Ebit) de 750 millions de dollars, contre 729 millions de dollars un an plus tôt.
Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action (BPA) ressort à 1,13 dollar, à comparer avec 1,06 dollar un an auparavant, alors que le consensus anticipait 1,04 dollar.
Son chiffre d'affaires s'est accru de 5,7% à 5,3 milliards de dollars, dont une croissance de 3,5% en données organiques, la vigueur de ses activités dans le diagnostic pharmaceutique et l'imagerie médicale ayant plus que compensé les difficultés de ses métiers dans les soins aux patients.
Les analystes l'attendaient à 5,26 milliards.
Une croissance appelée à s'accélérer
Elément encourageant pour l'activité des mois à venir, ses commandes ont grimpé de 11,1% en données organiques, ce qui porte son carnet de commandes à 23,9 milliards de dollars, soit un ratio prises de commandes sur facturations (book-to-bill) bien supérieur à l'unité, à 1,15.
Le groupe de Chicago a confirmé ses perspectives annuelles, visant toujours une croissance organique de ses ventes comprise entre 3% et 4% cette année, pour un BPA ajusté allant de 4,80 à 5 dollars et un flux de trésorerie disponible de l'ordre de 1,6 milliard de dollars.
Suite à cette publication, le titre progressait de 10,2% en préouverture.
"Nous pensons que cette réaction positive est justifiée au vu de la dynamique dont bénéficie l'entreprise, qui est bien partie pour accélérer sa croissance d'ici à la fin de l'année", commente un trader.
GE HealthCare Technologies Inc. est un fournisseur de solutions de santé qui innove dans les domaines de la technologie médicale, du diagnostic pharmaceutique, ainsi que des solutions, services et analyses de données intégrés, axés sur le cloud et basés sur l'intelligence artificielle (IA). Ses segments d'activité comprennent l'imagerie, les solutions de visualisation avancée (AVS), les solutions de soins aux patients (PCS) et le diagnostic pharmaceutique (PDx). Son segment Imagerie propose une gamme d'appareils d'imagerie, d'applications cliniques, de services et de solutions numériques. Son segment AVS propose des solutions d'échographie, de thérapies guidées par l'image et d'interventions, avec un portefeuille couvrant l'ensemble du continuum de soins, notamment le dépistage, le diagnostic, le traitement et la surveillance de certaines maladies. Son segment PCS comprend la surveillance des patients, l'administration de l'anesthésie et les soins respiratoires, la cardiologie diagnostique, les soins maternels et infantiles, ainsi que les consommables et les services. Son segment PDx développe et produit deux types d'agents d'imagerie : les produits de contraste et les produits radiopharmaceutiques.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.