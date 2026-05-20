GE Vernova Inc. est un groupe industriel organisé autour de 3 pôles d'activités : - fabrication et entretien de technologies de gaz, nucléaires, hydroélectriques et à vapeur (51,3%) ; - développement de systèmes d'électrification (25%) : solutions de transport, de distribution, de conversion et de stockage de l'électricité ; - production de l'énergie éolienne (23,7%) : à partir des pales terrestres et des éoliennes offshore. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (45,6%), Europe (19,9%), Moyen-Orient et Afrique (14,2%), Asie (12,2%) et Amériques (8,1%).