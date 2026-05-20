GE Vernova a annoncé que son conseil d'administration a approuvé le versement d'un dividende trimestriel de 0,50 $ par action.
Ce dividende sera payable le 14 juillet 2026 aux actionnaires inscrits au registre le 16 juin 2026.
"Les versements de dividendes futurs seront à la discrétion du conseil d'administration et dépendront des résultats, de la situation financière, des besoins de trésorerie, des perspectives et d'autres facteurs de GE Vernova" indique le groupe.
GE Vernova Inc. est un groupe industriel organisé autour de 3 pôles d'activités :
- fabrication et entretien de technologies de gaz, nucléaires, hydroélectriques et à vapeur (51,3%) ;
- développement de systèmes d'électrification (25%) : solutions de transport, de distribution, de conversion et de stockage de l'électricité ;
- production de l'énergie éolienne (23,7%) : à partir des pales terrestres et des éoliennes offshore.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (45,6%), Europe (19,9%), Moyen-Orient et Afrique (14,2%), Asie (12,2%) et Amériques (8,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.