GE Vernova a finalisé la vente d'une usine à Vestas en Pologne

GE Vernova annonce que sa filiale LM Wind Power a finalisé la vente d'une usine de pales d'éoliennes terrestres à Goleniow, près de Szczecin, en Pologne à Vestas, spécialisée dans la conception, la fabrication, l'installation et la maintenance de turbines éoliennes. Le montant de la transaction n'a pas été divulgué.



Cela fait suite à l'accord signé le 15 mai 2025 et à l'obtention de toutes les approbations réglementaires nécessaires.



L'usine, qui fabrique notamment des pales pour les turbines onshore de Vestas - comme le modèle V172-7.2 MW - continuera de répondre à la demande croissante en énergie éolienne en Pologne et dans le reste de l'Europe.



GE Vernova dispose d'une base installée totale d'environ 57 000 turbines et de près de 120 GW de capacité installée dans le monde.



Hanif Mashal, DG de LM Wind Power, a déclaré : ' Cette transaction nous permet de simplifier nos activités et de réinvestir le capital dans des installations de fabrication de base de l'UE produisant des produits éoliens GE Vernova afin de mieux servir notre clientèle fidèle dans la région.