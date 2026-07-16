GE Vernova a inauguré aujourd'hui l'agrandissement de son centre de recherche avancée "Frontier Campus" à Niskayuna, dans l'Etat de New York.
Ce campus agrandi s'inscrit dans le cadre d'un investissement global de plus de 110 millions de dollars réalisé conjointement par GE Vernova et l'Etat de New York.
Il devrait permettre la création de 75 nouveaux postes dans le domaine de la recherche.
L'installation offre de nouveaux espaces de laboratoire, d'essais et de collaboration, conçus pour accélérer le développement de technologies en tant que pôle d'innovation énergétique.
"Répondre à la demande mondiale croissante en électricité nécessitera des innovations de rupture à un rythme sans précédent ; c'est l'objectif fondamental de cette installation de premier plan", a déclaré Scott Strazik, DG de GE Vernova.
"Ces investissements et ces nouveaux emplois renforcent notre engagement à jouer un rôle de leader dans le secteur, en réunissant des talents exceptionnels, une recherche de pointe et une collaboration étroite avec nos clients pour concevoir les technologies qui façonneront l'avenir."
GE Vernova Inc. est un groupe industriel organisé autour de 3 pôles d'activités :
- fabrication et entretien de technologies de gaz, nucléaires, hydroélectriques et à vapeur (51,3%) ;
- développement de systèmes d'électrification (25%) : solutions de transport, de distribution, de conversion et de stockage de l'électricité ;
- production de l'énergie éolienne (23,7%) : à partir des pales terrestres et des éoliennes offshore.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (45,6%), Europe (19,9%), Moyen-Orient et Afrique (14,2%), Asie (12,2%) et Amériques (8,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.