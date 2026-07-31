GE Vernova a réalisé l'agrandissement de son usine à Charleroi en Pennsylvanie

GE Vernova a annoncé l'agrandissement de son usine de production de transmission électrique à Charleroi, en Pennsylvanie, qui produit des disjoncteurs haute tension, des produits d'équipement électrique et des transformateurs d'instruments.



En modernisant et en agrandissant l'installation, GE Vernova contribue à raccourcir les délais pour les composants critiques du réseau.



Cette expansion fait partie d'un investissement de 138 millions de dollars dans l'usine de Charleroi et devrait créer environ 275 nouveaux emplois manufacturiers hautement qualifiés d'ici 2028, avec des recrutements supplémentaires prévus d'ici 2030.



Ces nouveaux emplois incluent les techniciens en câblage, mécaniciens, techniciens de test, coordinateurs logistiques et spécialistes de la chaîne d'approvisionnement.



Combiné à d'autres investissements, GE Vernova prévoit d'investir 166 millions de dollars dans l'ouest de la Pennsylvanie et de créer plus de 700 nouveaux emplois manufacturiers hautement qualifiés à travers le pays.



"L'expansion de notre capacité de fabrication en Pennsylvanie est une pierre angulaire de notre stratégie pour répondre aux besoins énergétiques d'un monde de plus en plus électrifié tout en contribuant à moderniser l'infrastructure du réseau national", a déclaré Scott Strazik, PDG de GE Vernova.



"En investissant dans la fabrication américaine et notre main-d'oeuvre, nous renforçons la chaîne d'approvisionnement nationale et contribuons à fournir les technologies essentielles dont nos clients ont besoin pour construire un réseau plus fiable et résilient."