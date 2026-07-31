GE Vernova a annoncé l'agrandissement de son usine de production de transmission électrique à Charleroi, en Pennsylvanie, qui produit des disjoncteurs haute tension, des produits d'équipement électrique et des transformateurs d'instruments.
En modernisant et en agrandissant l'installation, GE Vernova contribue à raccourcir les délais pour les composants critiques du réseau.
Cette expansion fait partie d'un investissement de 138 millions de dollars dans l'usine de Charleroi et devrait créer environ 275 nouveaux emplois manufacturiers hautement qualifiés d'ici 2028, avec des recrutements supplémentaires prévus d'ici 2030.
Ces nouveaux emplois incluent les techniciens en câblage, mécaniciens, techniciens de test, coordinateurs logistiques et spécialistes de la chaîne d'approvisionnement.
Combiné à d'autres investissements, GE Vernova prévoit d'investir 166 millions de dollars dans l'ouest de la Pennsylvanie et de créer plus de 700 nouveaux emplois manufacturiers hautement qualifiés à travers le pays.
"L'expansion de notre capacité de fabrication en Pennsylvanie est une pierre angulaire de notre stratégie pour répondre aux besoins énergétiques d'un monde de plus en plus électrifié tout en contribuant à moderniser l'infrastructure du réseau national", a déclaré Scott Strazik, PDG de GE Vernova.
"En investissant dans la fabrication américaine et notre main-d'oeuvre, nous renforçons la chaîne d'approvisionnement nationale et contribuons à fournir les technologies essentielles dont nos clients ont besoin pour construire un réseau plus fiable et résilient."
Scott L. Strazik is President, Chief Executive Officer & Director at GE Vernova, Inc. since 2021. Former roles include Chief Executive Officer at Gas Power Systems LLC, Chief Executive Officer & Senior Vice President-Gas Power at GE Aerospace, and Chief Financial Officer at GE Aviation Systems LLC. Education includes undergraduate studies at Cornell University and graduate studies at Columbia University School of International & Public Affairs.
GE Vernova Inc. est un groupe industriel organisé autour de 3 pôles d'activités :
- fabrication et entretien de technologies de gaz, nucléaires, hydroélectriques et à vapeur (51,3%) ;
- développement de systèmes d'électrification (25%) : solutions de transport, de distribution, de conversion et de stockage de l'électricité ;
- production de l'énergie éolienne (23,7%) : à partir des pales terrestres et des éoliennes offshore.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (45,6%), Europe (19,9%), Moyen-Orient et Afrique (14,2%), Asie (12,2%) et Amériques (8,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.