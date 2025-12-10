GE Vernova a vu son action grimper de près de 10% dans les échanges avant Bourse mercredi, portée par des perspectives solides pour 2026 et une forte extension de son programme de rachat d’actions. Le groupe, issu de la scission de General Electric en mars 2024, table sur une forte croissance de la demande énergétique, dopée par les besoins en infrastructures liés à l’intelligence artificielle et aux technologies intensives en données. Cette dynamique bénéficie particulièrement à ses divisions de turbines à gaz et de réseaux électriques.

L’entreprise a relevé son autorisation de rachat d’actions de 6 à 10 milliards de dollars et a doublé son dividende trimestriel à 0,50 dollar. Sa production annuelle de turbines à gaz devrait atteindre 20 gigawatts d’ici mi-2026, puis 24 GW à l’horizon 2028. Selon l’analyste Jed Dorsheimer, tous les créneaux de production sont déjà réservés jusqu’en 2028, offrant à GE Vernova une visibilité commerciale jusqu’en 2030. Le groupe vise par ailleurs une croissance organique de 16% à 18% dans sa division énergie, et de 20% dans l’électrification.

GE Vernova anticipe un flux de trésorerie disponible compris entre 4,5 et 5 milliards de dollars pour 2026, contre une fourchette de 3,5 à 4 milliards prévue pour 2025. L’entreprise ambitionne également de signer 80 GW de contrats dans les turbines à cycle combiné d’ici la fin de l’année. En parallèle, elle coopère avec le gouvernement américain pour renforcer les stocks de yttrium, un métal rare devenu stratégique, en raison des restrictions à l’exportation imposées par la Chine. Ce matériau est essentiel pour les secteurs de l’énergie, des semi-conducteurs et de l’aéronautique.