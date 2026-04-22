GE Vernova booste ses perspectives pour 2026 suite à des résultats trimestriels très prometteurs

GE Vernova (+12,32% à 1 113,65 dollars) enregistre l'une des plus fortes hausses du S&P 500 ce mercredi. L'action bondit, soutenue par ses très bons résultats au premier trimestre 2026 publiés ce jour et la révision à la hausse de ses objectifs sur l'exercice en cours. Sur les trois premiers mois de cette année, ses commandes s'élèvent à 18,3 milliards de dollars, en hausse de 71% en organique, avec une croissance dans tous les segments.

GE Vernova (+12,32% à 1 113,65 dollars) enregistre l'une des plus fortes hausses du S&P 500 ce mercredi. L'action bondit, soutenue par ses très bons résultats au premier trimestre 2026 publiés ce jour et la révision à la hausse de ses objectifs sur l'exercice en cours. Sur les trois premiers mois de cette année, ses commandes s'élèvent à 18,3 milliards de dollars, en hausse de 71% en organique, avec une croissance dans tous les segments.



Le chiffre d'affaires ressort à 9,3 MdsUSD, soit une progression de 16% (+7% en organique), porté par les équipements dans les divisions électrification et énergie (Power) ainsi que par l'augmentation des services, partiellement compensée par l'activité éolienne (Wind).



Sur cette période, le résultat net de la multinationale spécialisée dans l'énergie a considérablement augmenté. Il s'élève à 4,75 MdsUSD contre 264 MUSD il y a un an à la même période. Par action, le bénéfice ressort à 17,44 USD contre 0,91 USD au premier trimestre 2025.



Sur ce premier trimestre, l'Ebitda ajusté atteint 896 MUSD contre 457 MUSD il y a un an, soit un bond de 96,1%. La marge d'Ebitda a augmenté de 390 points de base pour atteindre 9,6%.



Sur ces trois premiers mois, le free cash flow ressort à 4,79 MdsUSD contre 975 MUSD un an auparavant. "Il a été supérieur à celui de l'ensemble de l'exercice 2025. Cette performance s'explique principalement par l'impact positif accru du besoin en fonds de roulement (BFR) et par un EBITDA ajusté plus solide", souligne le géant de l'infrastructure énergétique.



Croissance significative du carnet de commandes



"Nous avons enregistré une croissance et une expansion des marges significatives au cours du premier trimestre, portées par l'exécution de notre stratégie financière. Grâce à une croissance robuste des commandes d'équipements dans chaque segment et à la force continue des services, notre carnet de commandes a atteint 163 MdsUSD, incluant Prolec GE", a déclaré Ken Parks, directeur financier de GE Vernova.



En séquentiel, le carnet de commandes a crû de 13 MdsUSD (équipements et services) pour atteindre les 163 MdsUSD.



Dans le détail, en février dernier, GE Vernova a finalisé l'acquisition intégrale de Prolec GE, fabricant mexicain de transformateurs, en rachetant la participation résiduelle de 50% pour un montant d'environ 5,3 MdsUSD. Cette acquisition est un pilier central de la stratégie d'électrification du groupe énergétique américain.



Les transformateurs sont des équipements indispensables qui permettent de modifier la tension de l'électricité pour la transporter sur de longues distances (haute tension) ou la distribuer dans les foyers et les entreprises (basse tension).



Ken Parks ajoute que GE Vernova a "maintenu un bilan solide avec une note d'investissement (investment grade), portant le solde de trésorerie à 10,2 MdsUSD grâce à une génération importante de flux de trésorerie disponible et aux produits de cessions, tout en finalisant l'acquisition de Prolec GE et en rémunérant ses actionnaires".



De son côté, commentant ce début d'année solide, Scott Strazik, PDG, explique que son groupe "continue de répondre aux besoins d'un marché de l'énergie électrique" et que "la demande pour les solutions de production d'énergie et d'électrification s'accélère auprès d'une clientèle diversifiée, avec donc ce carnet de commandes en hausse".



Le PDG souligne surtout qu'"au cours de ce trimestre, le segment électrification a enregistré 2,4 MdsUSD de commandes d'équipements pour soutenir les centres de données, soit plus que la totalité de l'année dernière.



Suite à cette solide performance trimestrielle, GE Vernova relève ses prévisions pour 2026. La multinationale spécialisée dans l'énergie anticipe désormais :



- un chiffre d'affaires compris entre 44,5 et 45,5 MdsUSD (contre 44 à 45 MdsUSD précédemment).



- une marge d'EBITDA ajusté comprise entre 12 et 14% (contre 11 à 13% précédemment).



- un flux de trésorerie disponible (free cash flow) compris entre 6,5 et 7,5 MdsUSD (contre 5 à 5,5 MdsUSD précédemment).



En outre, la multinationale américaine a relevé ses objectifs annuels dans deux de ses segments d'activité.



Dans la division énergie, la croissance organique du chiffre d'affaires est toujours attendue en hausse entre 16 et 18%. La marge d'EBITDA est anticipée désormais entre 17% et 19% contre une prévision initiale de 16-18%.



Dans la division électrification, les revenus sont maintenant attendus entre 14 et 14,5 MdsUSD (contre une fourchette précédente entre 13,5-14 MdsUSD), incluant environ 3 MdsUSD provenant de Prolec GE. La marge d'EBITDA du segment est relevée entre 18% et 20% (contre 17-19% auparavant).



Dans la division éolien, le groupe s'attend toujours à une baisse organique du chiffre d'affaires entre 10 et 13% et des pertes d'EBITDA d'environ 400 MUSD.