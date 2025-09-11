GE Vernova cède son activité Proficy à TPG

GE Vernova annonce un accord ferme avec TPG, gestionnaire d'actifs alternatifs, pour lui céder son activité de logiciels de fabrication Proficy pour 600 millions de dollars, montant auquel pourrait s'ajouter un produit de vente conditionné à l'avenir.



'La transaction proposée ferait de Proficy une entreprise de logiciels autonome qui aiderait ses plus de 20 000 clients à gérer la complexité, à accroître leur efficacité et à améliorer la connectivité de leurs opérations industrielles', indique le groupe.



La transaction proposée est soumise à l'information et à la consultation des représentants du personnel et à d'autres conditions habituelles, y compris certaines approbations réglementaires, et devrait être conclue au premier semestre 2026.



En dehors de cette cession, GE Vernova précise qu'il conservera son activité de logiciels d'électrification axée sur le développement de solutions pour aider les clients à électrifier et à décarboniser l'écosystème énergétique.