GE Vernova choisi pour un projet de capture directe du CO2 au Canada

GE Vernova annonce un accord avec Deep Sky pour déployer sa technologie de capture directe dans l'air (DAC) sur le site Deep Sky Alpha, en Alberta (Canada). Ce système, utilisant un sorbant solide propriétaire, pourra capter jusqu'à 1 500 tonnes de CO? par an, avec un démarrage prévu fin 2026.



Deep Sky Alpha, premier hub multi-technologies mondial dédié au retrait du carbone, est opérationnel depuis août 2025. Brian Moran, directeur du programme DAC chez GE Vernova, estime que cette collaboration constitue 'une étape importante pour faire progresser des solutions DAC évolutives et efficaces'.



GE Vernova a parallèlement mis en service une installation pilote de 10 tonnes/an à New York afin de tester ses matériaux et valider la fiabilité de la technologie. Selon Alex Petre, PDG de Deep Sky, cette intégration illustre l'urgence et le potentiel du DAC comme solution climatique à grande échelle.