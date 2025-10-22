GE Vernova a publié mercredi des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, soutenus par une forte hausse de la demande d’équipements électriques et par l’essor des besoins énergétiques liés notamment aux centres de données alimentant l’intelligence artificielle. Le bénéfice ajusté s’est établi à 1,67 dollar par action, au-dessus du consensus de 1,62 dollar. Le chiffre des commandes a bondi de 55% à 14,6 milliards de dollars, porté par les segments "Énergie" et "Électrification", alors que les États-Unis modernisent leurs infrastructures et que la consommation d’électricité s’intensifie.

Dérivée de General Electric en mars 2024, l’action GE Vernova a gagné plus de 345% depuis la scission et progressait encore de 4% en préouverture mercredi. Le groupe a également annoncé l’acquisition de la totalité de Prolec GE pour 5,28 milliards de dollars, renforçant sa position sur le marché nord-américain des transformateurs. Le segment "Électrification" a vu son résultat d’exploitation quasiment doubler (+95,5%) à 393 millions de dollars, tandis que le segment "Énergie" a enregistré un bénéfice en hausse de 29% à 645 millions. La division éolienne, bien que toujours déficitaire, a nettement réduit ses pertes grâce à une amélioration des livraisons offshore et des services terrestres. L’impact des droits de douane mondiaux pour 2025 devrait rester limité, selon l’entreprise.