Le PDG de GE Vernova, Scott Strazik, a révélé mercredi entretenir des échanges réguliers avec Sam Altman, directeur général d’OpenAI, dans un contexte de demande croissante en électricité liée à l’essor de l’intelligence artificielle. Ces discussions, intensifiées au cours des dernières semaines, portent sur les besoins énergétiques critiques d’OpenAI, incluant la production et la distribution d’électricité pour soutenir l’infrastructure de calcul du groupe. GE Vernova, récemment séparée de General Electric, est devenu un partenaire clé des géants technologiques, collaborant avec OpenAI, Oracle, Nvidia, Alphabet ou encore xAI.

Portée par la croissance fulgurante des hyperscalers, l’entreprise a déjà engrangé 900 millions de dollars de commandes d’équipements électriques en 2025, contre 600 millions sur l’ensemble de l’année précédente. Si les analystes saluent la solidité du carnet de commandes et des fondamentaux financiers, 8 milliards de liquidités et aucune dette, certains restent prudents, en raison de tensions sur les capacités de production, d’un contexte réglementaire incertain dans l’éolien terrestre, et de droits de douane estimés entre 300 et 400 millions de dollars pour 2025. Le maintien inchangé des prévisions annuelles a déçu certains investisseurs, faisant reculer le titre de 4% mercredi, malgré un bénéfice ajusté de 1,67 dollar par action et une hausse de 55% des commandes dans la division énergie.

GE Vernova entend toutefois poursuivre sa croissance, comme en témoigne le rachat annoncé cette semaine des 50% restants de Prolec GE pour plus de 5 milliards de dollars. Cette acquisition renforce ses capacités dans les équipements de réseau à haute tension, essentiels au transport d’électricité à grande échelle. Scott Strazik est attendu début novembre pour un Investor Day, au cours duquel il détaillera la vision stratégique du groupe à moyen terme, à l’heure où les besoins énergétiques de l’intelligence artificielle s’imposent comme un enjeu global pour l’industrie.