GE Vernova équipe le parc éolien Greenvolt en Roumanie

GE Vernova annonce un accord avec Greenvolt International Power pour fournir, installer et mettre en service 42 turbines onshore de 6,1 MW pour le parc éolien d'Ialomi?a, en Roumanie. Le projet représentera une capacité totale d'environ 252 MW, soit l'un des plus importants du pays, et permettra d'alimenter plus de 110 000 foyers et entreprises chaque année.



L'accord, enregistré au troisième trimestre 2025, prévoit des livraisons à partir de 2026. 'Ce projet confirme la valeur de notre stratégie de produit phare et notre capacité à créer de la valeur pour nos clients en Europe', a commenté Gilan Sabatier, directeur commercial de l'activité éolienne terrestre de GE Vernova pour les marchés internationaux.



GE Vernova rappelle totaliser environ 57 000 turbines installées, soit près de 120 GW de capacité mondiale.