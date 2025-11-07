GE Vernova équipe Transgrid pour stabiliser le réseau australien en transition énergétique











GE Vernova annonce la signature d'un contrat avec Transgrid pour fournir des condensateurs synchrones destinés à renforcer la stabilité du réseau électrique de Nouvelle-Galles du Sud (NSW), en Australie, alors que la région abandonne progressivement le charbon au profit des énergies renouvelables.



Ces équipements seront installés sur cinq sites stratégiques du réseau de transport. Ils reproduisent les fonctions de stabilité auparavant assurées par les centrales au charbon - inertie, régulation de tension et courant de défaut -, permettant une intégration accrue de l'éolien et du solaire tout en améliorant la fiabilité du système et en réduisant les coûts pour les consommateurs.



















