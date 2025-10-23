GE Vernova équipera la centrale Isaac Power Station en Australie

GE Vernova annonce une commande de la société australienne QPM Energy Limited pour deux turbines à gaz aérodérivées LM6000, destinées à la centrale Isaac Power Station dans le Queensland. Ces unités flexibles, capables d'utiliser du gaz naturel ou du gaz de mine contenant au moins 50% de méthane, devraient fournir jusqu'à 112 MW d'électricité à partir de 2027.



Le projet soutiendra la stabilité du réseau lors des pics de consommation et s'inscrit dans la stratégie de transition énergétique de l'État.



Selon Ramesh Singaram, président et directeur général de GE Vernova Gas Power pour la région Asie-Pacifique, cette collaboration 'renforce la fiabilité du réseau australien tout en accompagnant sa décarbonation'.



Les turbines LM6000, reconnues pour leur montée en charge rapide (30 MW/min), totalisent déjà plus de 40 millions d'heures de fonctionnement à travers le monde.