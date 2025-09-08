GE Vernova et ESB modernisent la centrale de Dublin Bay

GE Vernova et l'électricien irlandais ESB annoncent un projet majeur de prolongation de vie et de modernisation de la centrale Dublin Bay, mise en service en 2002 et équipée d'une turbine à gaz GT26.

L'accord prévoit l'installation de la mise à niveau GT26 High Efficiency (HE) et des technologies SEMIPOLTM, avec achèvement attendu en 2026.Le projet devrait ajouter près de 30 MW de capacité fiable, soit l'équivalent de l'alimentation de 30 000 foyers, tout en réduisant de 5% les émissions de CO2 grâce à un gain d'efficacité de 1,8%.

Selon GE Vernova, cette opération améliorera également la stabilité du réseau et préparera la centrale à l'utilisation future de mélanges d'hydrogène.