GE Vernova et Samsung C&T s'allient autour du petit réacteur nucléaire modulaire (SMR)
Publié le 07/10/2025 à 11:00
Selon Maví Zingoni, CEO Power de GE Vernova, cette coopération avec un acteur reconnu 'renforce la position du BWRX-300 comme technologie SMR la plus avancée et la plus prête à être déployée'.
Le premier BWRX-300 est en construction sur le site de Darlington au Canada, avec une mise en service prévue d'ici la fin de la décennie, tandis que des projets sont à l'étude aux États-Unis, en Pologne et en Suède.
Chaque unité de 300 MW pourrait alimenter environ 300 000 foyers, tout en réduisant les coûts et la complexité du nucléaire conventionnel.