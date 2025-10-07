GE Vernova et Samsung C&T s'allient autour du petit réacteur nucléaire modulaire (SMR)

GE Vernova Hitachi Nuclear Energy (GVH) annonce la signature d'une alliance stratégique avec Samsung C&T pour promouvoir le déploiement mondial du petit réacteur modulaire (SMR) BWRX-300 hors d'Amérique du Nord. Les deux groupes développeront ensemble la chaîne d'approvisionnement et les solutions de livraison de projets, notamment en vue de l'installation potentielle de cinq unités en Suède.



Selon Maví Zingoni, CEO Power de GE Vernova, cette coopération avec un acteur reconnu 'renforce la position du BWRX-300 comme technologie SMR la plus avancée et la plus prête à être déployée'.



Le premier BWRX-300 est en construction sur le site de Darlington au Canada, avec une mise en service prévue d'ici la fin de la décennie, tandis que des projets sont à l'étude aux États-Unis, en Pologne et en Suède.



Chaque unité de 300 MW pourrait alimenter environ 300 000 foyers, tout en réduisant les coûts et la complexité du nucléaire conventionnel.