GE Vernova : extension de l'accord de coopération avec l'autrichien Asta

Asta Europe a annoncé mercredi avoir conclu un accord de coopération sur le long terme avec GE Vernova, renforçant ainsi leur collaboration déjà bien établie dans le domaine de la transition énergétique.



Dans le cadre de l'accord, le groupe autrichien fournira chaque année aux sites européens de GE Vernova plusieurs milliers de tonnes de composants de haute précision personnalisés appelés 'conducteurs transposés en continu' (CTC) qui seront destinés à la fabrication de transformateurs de grande taille.



Les 'CTC' sont constitués de conducteurs rectangulaires isolés par un film, assemblés puis généralement entourés de plusieurs couches de matériau isolant.



Ils seront produits sur le site d'Asta en Autriche.

