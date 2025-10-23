GE Vernova annonce l'ouverture d'un centre de service et de réparation dans la province de Neuquén, en Argentine, son premier dédié aux turbines à gaz aérodérivées en Amérique latine. Cette installation doit renforcer les capacités locales pour les clients d'Argentine, du Brésil, du Chili et de l'Uruguay, tout en réduisant les délais de livraison des composants, parfois d'un an.
Selon Luis Leal, directeur général des services aéro Amériques de GE Vernova, l'application de méthodologies lean et de technologies de réparation avancées permettra d'établir 'un nouveau standard d'excellence'.
Le centre débutera avec la maintenance des turbines LMS100 avant d'étendre ses services aux modèles LM2500* et LM6000* d'ici fin 2026. Ce projet s'inscrit dans la stratégie mondiale d'expansion des capacités de maintenance de turbines à gaz du groupe.
GE Vernova Inc. est un groupe industriel organisé autour de 3 pôles d'activités :
- fabrication et entretien de technologies de gaz, nucléaires, hydroélectriques et à vapeur ;
- production de l'énergie éolienne : à partir des pales terrestres et des éoliennes offshore ;
- développement de systèmes d'électrification : solutions de transport, de distribution, de conversion et de stockage de l'électricité.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.