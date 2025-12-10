GE Vernova inscrit de nouveaux plus hauts, la journée d'investisseurs convainc

GE Vernova grimpe de 15% ce mercredi en Bourse de New York après avoir annoncé hier soir, à l'occasion d'une rencontre avec les investisseurs, avoir revu à la hausse ses objectifs financiers à horizon 2028.



L'équipementier énergétique américain dit désormais tabler sur un chiffre d'affaires de 52 milliards de dollars à cette échéance, contre une précédente estimation de 45 milliards, pour une marge opérationnelle ajustée (Ebitda) désormais attendue à 20%, et non plus à 14%.



Toujours à horizon 2028, le groupe prévoit d'avoir cumulé quelque 22 milliards de dollars de flux de trésorerie disponible (FCF) depuis 2025.



Concernant 2026, GE Vernova indique anticiper une marge d'exploitation ajustée de 11% à 13%, sur la base d'un chiffre d'affaires de 41/42 milliards.



Pour 2025, l'entreprise se donne désormais comme objectif d'atteindre la borne haute de la fourchette allant de 36 à 37 milliards de dollars précédemment communiquée, pour une marge opérationnelle ajustée toujours vue entre 8% et 9%.



Scott Strazik, son directeur général, a justifié l'optimiste du groupe par les promesses du marché de la transition énergétique.



"L'électricité va s'avérer essentielle afin de libérer la croissance économique dans les décennies à venir, et nous sommes parfaitement positionnés grâce à notre vaste parc installé et à notre plateforme de solutions avancées en vue de répondre à ce marché en pleine expansion et à cycles longs", a-t-il commenté.



Du côté de la rémunération des actionnaires, GE Vernova va doubler le montant de son dividende trimestriel, pour le porter à 50 cents par action contre 25 cents jusqu'ici, tout en revoyant à la hausse son programme de rachat d'actions, qui va passer de 6 à 10 milliards de dollars.



A la Bourse de New York, le titre grimpait de 10% pour atteindre de nouveaux records au-delà de 725 dollars après ces annonces, qui conduisaient les analystes à relever leurs prévisions de résultats sur la société.



