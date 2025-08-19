GE Vernova investit 41 MUSD à Schenectady pour accroître sa capacité de production

GE Vernova annonce un investissement de 41 MUSD dans son site historique de Schenectady (État de New York) afin d'agrandir son centre d'excellence dédié à l'assemblage et aux tests de turbines à vapeur et générateurs. Ce projet créera 50 emplois supplémentaires, avec le soutien d'1 MUSD du programme public Excelsior Jobs.



Selon le directeur général Scott Strazik, cet investissement 'permet de renforcer les capacités en turbines à gaz pour répondre à la demande mondiale d'électricité'. La gouverneure de New York Kathy Hochul a souligné que ce partenariat public-privé 'apporte des emplois bien rémunérés et favorise la durabilité'.



Ce financement permettra notamment d'améliorer la production des générateurs H65 et H84, associés aux turbines HA les plus performantes du groupe. Depuis 2023, GE Vernova a engagé plus de 130 MUSD à Schenectady, en plus de ce nouveau projet.



Au total, l'entreprise a annoncé 720 MUSD d'investissements industriels aux États-Unis en 2025, dans le cadre d'un plan mondial de 9 MdUSD d'ici 2028.