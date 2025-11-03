GE Vernova lance l'exploitation de la centrale de Jafurah Cogeneration en Arabie saoudite

GE Vernova a annoncé que la centrale indépendante de vapeur et d'électricité de Jafurah Cogeneration (ISPP) a commencé ses opérations commerciales.



L'usine est située à environ 125 kilomètres au sud-est de Dammam, en Arabie saoudite.



GE Vernova a fourni une solution comprenant l'équipement de base de la centrale électrique, sa turbine à gaz 7HA.01 et un contrat de service de 20 ans, comprenant la maintenance et la fourniture de pièces.



L'installation devrait être l'une des centrales électriques les plus efficaces d'Arabie saoudite.



La centrale devrait fournir jusqu'à 314 tonnes/heure de vapeur, ainsi que jusqu'à 320 mégawatts (MW) d'électricité pour soutenir les opérations du champ gazier de Jafurah.



D'ici 2030, le champ gazier de Jafurah devrait produire jusqu'à 630 000 barils de liquides et de condensats de gaz naturel, ainsi que plus de 420 millions de pieds cubes standard d'éthane par jour.



' Nous sommes heureux d'avoir réussi à respecter nos engagements, en assurant le lancement rapide des opérations malgré la période de demande intense ', a déclaré Joseph Anis, président et chef de la direction de l'activité Gas Power de GE Vernova en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.