GE Vernova lance la première centrale au gaz de classe HA au Vietnam

L'américain GE Vernova franchit une étape historique en Asie du Sud-Est avec la mise en service commerciale du complexe Nhon Trach 3&4, premier site vietnamien alimenté au gaz naturel liquéfié.

GE Vernova a annoncé le démarrage opérationnel de la centrale de Nhon Trach 3&4, d'une capacité de 1,6 gigawatt (GW), située à proximité de Hô Chi Minh-Ville.



Ce projet, réalisé pour le compte de PetroVietnam Power Corporation, utilise la technologie de turbine à gaz 9HA.02, la plus efficiente du groupe. Ce complexe est le premier au Vietnam à fonctionner au Gaz Naturel Liquéfié (GNL) et affiche un rendement en cycle combiné supérieur à 63%.



Cette infrastructure vise à stabiliser le réseau électrique national pour faciliter l'intégration des énergies renouvelables tout en réduisant les émissions de carbone de 60% par rapport au charbon.



Selon PV Power, ce choix technologique "permet à la centrale d'atteindre l'une des efficacités les plus élevées au monde" tout en offrant une flexibilité vers l'hydrogène.



GE Vernova, qui fournit déjà près de 30% des besoins électriques du pays, renforce ainsi sa position stratégique dans la transition énergétique vietnamienne qui projette plus de 22 GW de capacité GNL d'ici 2030.



Le titre a enregistré vendredi une hausse de 4%, et signe une progression de plus de 106% sur un an.